Спустя несколько дней после смертоносного удара израильских военных по палаточному лагерю в Рафахе, в результате которого заживо сгорели десятки беженцев, бывший посол США в ООН Никки Хейли оставила свою подпись на израильском снаряде «Прикончите их! Америка ❤ Израиль!»

Анализ CNN, показал, что боеприпасы, использованные в ударе по беженцам в Рафахе, были поставлены США.

Выступая перед журналистами во время визита в Израиль, Хейли раскритиковала президента США Джо Байдена в недостаточной поддержке Израиля, призвав игнорировать ООН, Международный суд и всех «тех, кто осуждает Израиль».

«Америка должна сделать все, что нужно Израилю, и перестать указывать ему, как вести эту войну. Ты либо друг, либо не друг», — заявила Хейли. «Верный способ не помогать Израилю - это восхвалять Международный суд, ООН или кого-либо из тех, кто осуждает Израиль».

Действия и призывы Хейли вызвали широкую критику по всему миру, включая США и сам Израиль. Актер Джон Кьюсак описал ее действия как «преступно безумные», в то время как активистка демократов Нина Тернер сказала, что они были «развратными» и «ненормальными».

«Дорогие американцы, сегодня нас посетила Никки Хейли: она направилась в поселения на Западном Берегу, а затем пошла и расписалась на снаряде «прикончи их». Просто отвратительно. Пожалуйста, заберите ее обратно, у нас уже есть Бен Гвир, и нам не нужны ваши грязные политики, пропагандирующие смерть», — написал Алон-Ли Грин, содиректор израильского общественного движения «Стоя вместе».

Кеннет Рот, экс-исполнительный директор Хьюман Райтс Вотч, написал: «Никки Хейли показывает, кто она. Поскольку в результате израильских бомбардировок погибло гораздо больше палестинских мирных жителей, чем комбатантов, почему бы ей просто не подписать: «Я поддерживаю военные преступления Израиля».

«Никки Хейли призывает «прикончить их» на снарядах, которыми ЦАХАЛ [армия Израиля] собирается обстрелять Рафах вопреки решению Международного Суда. Байден предоставил снаряды, республиканцы поставили на них автографы. Политический класс США един в своем соучастии в этом геноциде», — заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.