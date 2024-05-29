Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что считает атаки вооруженных сил Украины по объектам на территории России законными, если они пропорциональны. Это заявление он сделал по итогам встречи министров обороны ЕС.

«Мы также обсуждали возможность отменить ограничения на удары западным оружием по военным объектам на российской территории. Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально», — заявил Боррель.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул необходимость разрешить Украине нейтрализовать российские военные базы, с которых запускаются ракеты.

«Мы считаем, что должны позволить им [ВСУ] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. Но они не должны иметь права поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объекты», — сказал Макрон.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также призвал западные страны перестать ограничивать себя в поддержке Украины.

Десять западных стран уже дали свое согласие на то, чтобы Украина могла бить их оружием по военным объектам на территории России. Инициативу поддержали Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия и Эстония.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока не видит причин для снятия запрета на такие удары. Против отмены запрета также выступили Италия и Испания.