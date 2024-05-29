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Россия призвала игнорировать саммит в Швейцарии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал «мировое большинство» не участвовать в украинском саммите в Швейцарии
Россия призвала игнорировать саммит в Швейцарии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / Photo: Reuters
29 мая 2024 г.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал международное сообщество не поддаваться «давлению Запада» и отказаться от участия в предстоящей конференции по Украине в Швейцарии. По его словам, целью мероприятия является «выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума».

Лавров считает, что конференция не направлена на урегулирование конфликта в Украине, а предназначена для давления на Россию. Он также обвинил США и ЕС в «дестабилизирующих действиях и геополитической экспансии на восток, направленной на закрепление своего доминирования». Лавров также отверг обвинения в адрес Москвы в дестабилизации мирового рынка продовольствия.

Министр назвал причиной «гибридной войны, развязанной Западом против России», ее независимый внешнеполитический курс, направленный на «формирование более справедливого мирового порядка на основе принципов Устава ООН».

Глобальный саммит, на котором планируется обсудить усилия стран по достижению мира в Украине, пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Среди основных вопросов повестки: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен военнопленных по формуле «всех на всех». На саммит приглашены более 160 государств, однако Россия приглашения не получила.

Президент РФ дал знать, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине, если страну не хотят там видеть. «Они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. Ну не видят, не надо», — заявил Путин.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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