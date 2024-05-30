Дания разрешила Украине использовать истребители F-16 для ударов по России. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в Брюсселе.

«Краткий ответ — да», — ответил Расмуссен на вопрос журналистов. Он отметил, что это не новая позиция и она была включена в план передачи истребителей. «Когда мы обсуждали это с комитетом парламента Дании по внешней политике, то четко понимали, что это — часть самообороны, и должна быть возможность также атаковать военные объекты на территории агрессора».

Дания объявила о передаче Украине 19 американских истребителей F-16 в августе 2023 года, став второй страной после Нидерландов, поддержавшей такую инициативу. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обещала первую поставку самолетов «ближе к Новому году», восемь F-16 — в 2024 году и еще пять — в 2025-м.

В мае 2024 года The Wall Street Journal и Politico писали о просьбе Киева снять ограничения на использование западных вооружений для ударов по военным объектам на территории России. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт дискуссии по этому вопросу, но отметил, что «пока ничего положительного нет».

Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: «Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере». По его словам, поставка ВСУ истребителей не повлияет на ситуацию в Украине, F-16 будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые НАТО.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо также заявил, что Украина сможет использовать переданные его страной истребители F-16 на своей территории.

Как известно, ряд западных стран объединились в «коалицию истребителей» во главе с Данией и Нидерландами для поставки Киеву современной авиации и подготовки летчиков. О намерениях передать Украине F-16 объявили также Норвегия и Бельгия, причем последняя передаст 30 истребителей до 2028 года.