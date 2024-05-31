Министр обороны США Ллойд Остин выразил серьезную обеспокоенность по поводу недавней военной активности Китая в Тайваньском проливе во время первой личной встречи с китайским коллегой Дун Цзюнем с 2022 года.

«Министр выразил обеспокоенность недавней провокационной активностью Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваньского пролива», — заявил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер после встречи.

Как известно, 23-24 мая китайская армия провела масштабные военные учения у берегов Тайваня, включающие операции в Тайваньском проливе и районах вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь. Учения под кодовым названием «Совместный острый меч-2024A» привлекли военнослужащих сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и ракетных войск, и, по словам представителя НОАК Ли Си, стали «суровым наказанием» за сепаратистские действия и предупреждением против внешних провокаций.

Министерство обороны Тайваня осудило эти учения, заявив, что Тайбэй «защищает национальную безопасность». Учения начались после инаугурации нового президента Тайваня Лай Циндэ, который в своей первой речи призвал Китай прекратить военные угрозы и пообещал сохранить статус-кво, что предполагает де-факто независимость острова от материкового Китая.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер также выразил обеспокоенность США по поводу учений, призвав Пекин к сдержанности и заявив, что подобные действия могут подорвать мир и стабильность в регионе.

Напряженность вокруг Тайваня остается одной из главных проблем в отношениях США и Китая. Китайская Народная Республика считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая должна вернуться в состав Китая, в то время как многие тайваньцы считают себя отдельным народом и свой остров — отдельной страной, хотя формально независимость не была провозглашена.