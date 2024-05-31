Германия сняла ограничение на использование Украиной поставляемого германского оружия для ударов по военным целям на территории России. Об этом 31 мая заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебешрайт.

Причиной изменения позиции Берлина стало начатое несколько недель назад российское наступление в Харьковской области. По словам Хебешрайта, в последние недели Россия координировала и осуществляла атаки с позиций в районе Харькова, включая прилегающие к границе территории.

«Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений», — подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Украина не будет использовать германское оружие против целей на российской территории. Однако последние события привели к изменению его позиции. Шольц подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с международным правом.

Украинская сторона сообщает, что администрация президента США Джо Байдена также частично сняла ограничения на использование американского оружия для ударов по целям в России. Однако Вашингтон по-прежнему не поддерживает удары по российским тылам с использованием ракет ATACMS. Как сообщает The New York Times, решение Байдена может быть пересмотрено, если российские войска начнут наступление на других направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США дать разрешение на применение дальнобойных ракет по объектам в глубине российской территории, чтобы лишить Россию чувства безнаказанности. Без такого разрешения, подчеркнул Зеленский, Украина не сможет использовать ракеты, поставляемые другими странами, такими как Великобритания.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также поддержал эти призывы. Некоторые страны заявили, что готовы пересмотреть или снять ограничения на использование своего оружия Украиной.