Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Косово Альбином Курти в ходе его визита в Анкару.

На встрече обсуждались двусторонние отношения, в частности наращивание товарооборота между странами до 1 млрд долларов, а также перспективы сотрудничества в оборонной сфере.

Глава Турции заверил, что Турция продолжит всестороннюю поддержку Косово и подчеркнул ожидание шагов от страны в борьбе с терроризмом. Он приветствовал снижение напряженности в отношениях Косово и Сербии, но подчеркнул важность достижения конкретного прогресса.

Кроме того, турецкий лидер осудил действия Израиля в секторе Газа и призвал к усилению международного давления на еврейское государство с целью прекращения резни, поддержки решения о двух государствах и оказания активной помощи Палестине.