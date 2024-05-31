ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган обсудил с Косово агрессию Израиля
Турецкий лидер заявил о необходимости международного давления на Израиль из-за ситуации в секторе Газа
Президент Эрдоган обсудил с Косово агрессию Израиля
Альбин Курти и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
31 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Косово Альбином Курти в ходе его визита в Анкару.

На встрече обсуждались двусторонние отношения, в частности наращивание товарооборота между странами до 1 млрд долларов, а также перспективы сотрудничества в оборонной сфере.

Глава Турции заверил, что Турция продолжит всестороннюю поддержку Косово и подчеркнул ожидание шагов от страны в борьбе с терроризмом. Он приветствовал снижение напряженности в отношениях Косово и Сербии, но подчеркнул важность достижения конкретного прогресса.

Кроме того, турецкий лидер осудил действия Израиля в секторе Газа и призвал к усилению международного давления на еврейское государство с целью прекращения резни, поддержки решения о двух государствах и оказания активной помощи Палестине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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