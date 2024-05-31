Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлениями после неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге, столице Чехии. Министр в числе прочих затронул тему войны в Украине и выразил поддержку Киеву.

«Как Турция, мы поддерживаем продолжение помощи Украине, мы поддерживаем Украину, чтобы помощь была достаточной с точки зрения сдерживания», — заявил глава МИД.

При этом он предостерег НАТО от полномасштабного вовлечения в конфликт на востоке Европы.

«Но мы не хотим, чтобы НАТО была частью этой войны. <…> Одно дело - поддерживать Украину в обеспечении ее территориальной целостности и освобождении ее территории, но совсем другое дело, если НАТО будет участником этой войны. Это привело бы к кризису и еще большему расширению области конфликта. Турция полностью поддерживает Украину. Наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган) четко выразил волю Турции по этому вопросу».

Кроме того, министр призвал к дипломатическим средствам решения конфликтов.

«Как Турция, мы подчеркиваем, что в решении этой проблемы должны использоваться не только военные методы, но и методы диалога. Неспособность сделать это влечет за собой большие риски», — отметил Фидан.

«Некоторые страны постепенно начинают поддерживать нашу точку зрения по этому вопросу. Как вы знаете, мы первыми внесли этот вопрос в повестку дня. Затем еще несколько стран. Теперь мы видим постепенное увеличение числа этих стран. Мы продолжаем оказывать давление и прилагать усилия для поиска мирного решения этой войны», — добавил он.

Министр заявил, что солидарность между странами-членами НАТО должна продолжаться без дискриминации и подчеркнул неприемлемость ограничений, наложенных на Турцию некоторыми членами альянса, особенно в сфере оборонной промышленности.

Фидан отметил также, что НАТО, как подобает статусу организации, должна решать глобальные проблемы безопасности до их возникновения.

Отметив, что израильско-палестинский вопрос не только является региональной проблемой, но и может превратиться в глобальную проблему безопасности, Фидан сказал:

«Турция была почти единственной страной, которая обратила внимание на проблему Газы. Здесь мы еще раз подчеркнули, что если резня и геноцид в Газе не будут остановлены, если соглашение о прекращении огня и гуманитарная помощь не будут начаты немедленно, и если не будет достигнуто решение о двух государствах, эта проблема будет расти, развиваться, вовлекать других игроков и превращаться в глобальную».

Указав на позицию НАТО против оккупации Украины, Фидан сказал, что НАТО должна занять «принципиальную позицию» против оккупации и в отношении Палестины.

Отметив, что признание Палестины такими европейскими странами, как Испания, Ирландия, Норвегия и Словения, укрепило позицию Турции, Фидан отметил важность политического укрепления Палестины и ее приоритет над экономическими вливаниями.

«В условиях этой оккупации Палестина не может быть реализована как эффективное государство. Особенно на встречах, состоявшихся в Европе на прошлой неделе в Брюсселе, постоянно поднимались финансовые проблемы «как укрепить палестинскую администрацию». <…> Но мы говорили, что вместо того чтобы оказывать помощь Палестинской автономии, нужно позволить ей встать на ноги. <…> Если позволить ей функционировать как полноценному государству, миру не нужно будет оказывать Палестине большую экономическую поддержку», — сказал министр.

«Нужна не экономическая поддержка Палестины, а приоритетное предоставление Палестине ее суверенных прав и ее земли», — подчеркнул он.

Упомянув дело о геноциде против Израиля в Международном суде ООН, Фидан отметил, что Испания и некоторые другие страны также положительно подошли к вопросу о присоединении к иску.

«Как вы знаете, мы объявили в прошлом месяце, что станем участником, и после нас страны начали объявлять об этом одна за другой. <…> Мы решили обмениваться мнениями с юристами других стран, рассматривающих заявку. Это постоянное взаимодействие. Все это будет завершено, и наша заявка, вероятно, будет подана в июне, о чем я также хотел бы сообщить общественности», — заключил глава турецкого МИД.