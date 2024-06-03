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Палестинцы бегут из Рафаха
БАПОР заявило, что более миллиона палестинцев были вынуждены покинуть город Рафах из-за непрекращающихся израильских нападений
Палестинцы бегут из Рафаха
Более 1 млн человек покинули Рафах / Photo: Reuters
3 июня 2024 г.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило в понедельник, что более миллиона палестинцев были вынуждены покинуть город Рафах в южной части сектора Газа из-за непрекращающихся израильских нападений.

«Вынужденное перемещение привело к тому, что более 1 млн человек покинули Рафах», — сообщило БАПОР на платформе X.

Ситуация резко обострилась, и тысячи семей ищут убежища в поврежденных и разрушенных жилых районах в Хан-Юнусе, добавили в агентстве.

«БАПОР продолжает предоставлять основные услуги, несмотря на растущие трудности», — говорится в заявлении.

Агентство также охарактеризовало условия в Рафахе как «неописуемые», подчеркивая серьезность кризиса.

Израиль продолжает свою жестокую наступательную операцию в Газе после операции ХАМАС 7 октября, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня.

Согласно информации местных властей, в Газе погибло уже более 36 400 палестинцев, большинство из которых женщины и дети, и более 82 600 получили ранения.

Почти восемь месяцев войны привели к тому, что огромная часть территории Газы лежит в руинах в условиях жесткой блокады, ограничивающей доступ к пище, чистой воде и медикаментам.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде, который в своем последнем решении потребовал от Тель-Авива немедленно прекратить операцию в Рафахе, где нашли убежище от войны более миллиона палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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