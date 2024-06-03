Историко-психологические травмы сионистов лучше лечить не потаканием, а терапией и правдой. Также возможен подход контрпропаганды, поскольку такие травмы проявляются в стремлении искажать действительность, рисуя мир своими красками. Учитывая их доминирование в медиасфере, большинство людей в мире видят искаженную картину реальности.

Дело в том, что каждый имеет право защищаться. Это не роскошь, которой могут наслаждаться только израильтяне. Израиль приводит события начала октября 2023-го как некий аргумент в пользу вседозволенности своих действий в Газе. При этом статья II Конвенции 1948 года о предупреждении и наказании геноцида не предусматривает поблажек в виде мотивов и причин для совершения геноцидальных актов. Любые действия, направленные на уничтожение национальных, этнических, расовых или религиозных групп, рассматриваются как преступления согласно международному праву. Израиль подпадает под эту дефиницию.

Иными словами, любые попытки оправдать свои действия, ссылаясь на первоначальную атаку ХАМАС, являются неприемлемыми и не могут служить обоснованием. И даже в этом контексте нельзя утверждать, что действия ХАМАС 7 октября послужили началом всей последующей резни, учиненной Израилем в Газе, поскольку Газа уже фактически была одним большим концентрационным лагерем. Это предшествовало операции палестинской организации — масштаб апартеида, воплощающий худшие традиции в истории человечества, ясно указывал, что напряжение в регионе и унижения, которые испытывают палестинцы, рано или поздно приведут к взрыву.

В связи с этим хотелось бы остановиться на комплексе «жертвы» некоторых сионистов, которые в любой ситуации видят во всем «антисемитизм» и оправдывают Израиль заезженным шаблоном. В частности — на риторике двух персон, чьи имена начали всплывать все чаще в контексте изральско-палестинского конфликта.

Есть так же некоторый сдвиг в сознании людей касательно нарративов, насаждаемых сионистами. Краски начали отцветать, а прежние байки потеряли яркость.

Гад

Первый персонаж — Гад Саад, прославленный на Западе канадско-еврейский профессор, эволюционный бихевиорист, который также известен своими многочисленными работами, где он открыто выражает свою антиисламскую позицию. Несколько месяцев назад он провел следующий опрос в своем аккаунте X:

«Израиль сегодня бомбит Газу, потому что:

1) Евреи по своей природе склонны к геноциду;

2) 7 октября ХАМАС уничтожил и изнасиловал более 1400 израильтян».

Благодаря большому количеству подписчиков он получил широкий резонанс.

Всего за сутки 163 тыс. человек оставили отклики.

Больше половины, а именно 55% респондентов выбрали первый вариант ответа

Конечно же, Гад Саад связал результаты с «постоянно растущим антисемитизмом». Не со зверствами Израиля в Газе.

Следует отметить, что сам опрос является манипуляционным. Второй ответ прямо относится к действиям ХАМАС, описанных весьма гиперболизированно, тогда как первый намекает на врожденную ненависть к группе людей, евреям, а не на конкретные действия Израиля.

В этом и заключается суть и месседж этого поста Саада — дело совсем не в опросе, и автор не ставил перед собой цели узнать мнения людей: есть конкретная цель — выставить себя (своих соплеменников) жертвами. Причем опрос в соцсетях, в данном случае X, сам по себе не является репрезентативным. Все это не важно для еврейского популизатора сионистских сказок. Главное — показать, что в мире ненавидят евреев, что «антисемитские» настроения растут. Саад намекает, что, судя по результатам опроса, люди в мире считают евреев обладателями врожденных нечеловеческих черт, в частности геноцидального характера, и что евреи опять виноваты во всех бедах.

Стоит также еще раз подчеркнуть, что Саад, будучи экспертом в поведенческой психологии, а именно профессором маркетинга и психологии консумеризма, отлично осознает, что он продает, проводя такие опросы и оформляя их именно таким образом.

Хотя, конечно, значительную долю хейта в свой адрес получают все представили еврейства, многие тем не менее всегда указывают, что речь идет конкретно о сионистах. Однако для некоторых представителей, и в частности для Саада, эти понятия равнозначны.

При этом он не утруждает себя размышлениями перед тем, как очернять другие группы людей, в частности мусульман. Многие его работы посвящены этому. Участвуя в различных подкастах, включая шоу Джо Рогана, он также много времени уделяет дискредитации ислама. В целом его карьера завязана на антиисламской риторике. В одном из таких подкастов он приводил пример хадиса, в котором мусульмане выставляются в негативном свете. Ведущий, даже будучи профаном в этом вопросе, решил удостовериться и проверить, существует ли такой хадис, при этом даже не особо понимая, что такое хадисы. Как оказалось — это был недостоверный хадис. Профессор похвалил ведущего за его стремление к точности.

То есть, конечно, Саад понимал, что этот хадис, возможно, недостоверен, и что существует такие понятия, как «достоверный» и «недостоверный» хадис. Скорее всего, он даже знал статус хадиса. Однако есть определенный установившийся привычный режим на Западе, когда такие вещи не обязательно перепроверять, и если еврейский ученый говорит что-то, особенно если это касается мусульман, то это принимается за правду.

При этом сам профессор не считается каким-то маргиналом. Это вполне мейнстримная личность. И Илон Маск, миллиардер и владелец соцсети Х, постоянно оставляя одобрительные посты под сионистками твитами Саада, способствует еще большему распространению его публикаций.

В другом таком посте Гад Саад сочиняет следующий диалог:

Благородный человек: Эй, еврей, ты ничего не знаешь о нашей вере!

Саад: Ну, я знаю о ней многое. Я родился на Ближнем Востоке.

Благородный человек: Эй, еврей, но ты не говоришь по-арабски, так что закрой свой еврейский рот.

Саад: Ну, ты же из Пакистана, так что ты не говоришь по-арабски. А я, напротив, говорю на арабском как на родном языке.

Благородный человек: Эй, сионистский убийца детей, ты потомок свиней и обезьян.

Саад: О, я вижу, что ты читал свои священные книги.

Благородный человек: Заткнись, грязный еврей. Моя вера уважительная и мирная.

И под этим постом Саада Илон Маск поставил смайлик со слезами радости. Впрочем, Маск усердно поддерживает и других отпетых сионистов, в частности одного из самых известных сионистов в медиапространстве США Бена Шапиро, который является сооснователем Daily Wire, зарекомендовавшей себя платформой, продвигающей консервативные идеи или то, что они считают консервативным.

«Ratio»

Шапиро, будучи куда более медийной фигурой, нежели вышеописанный псевдоинтеллектуал, однако одновременно и более бестолковой, имеет выход на широкие массы в США. Он и его подельники устраивают посиделки, на которых обсуждают всякую ересь, от борьбы с исламом до противодействия иммиграционной политике администрации Байдена. В какой-то момент они особенно были популярны за счет борьбы с «грумерами», то есть с людьми, распространяющими идеи ЛГБТ среди детей. Собственно, и сейчас эта тема, по сути, их главный хит. Проблема действительно существует в США. Имея некий авторитет над детьми, например, учителя в школах, на институциональном уровне насаждают неокрепшим умам новые «прогрессивные» устои.

Возвращаясь к Шапиро, тот уже давно зарекомендовал себя как промоутер израильских интересов, но известен он в США больше как борец за мораль. Однако в последнее время все больше вопросов стало поступать к нему в связи с действиями Израиля в Газе.

Итак, недавно в одном из своих шоу Шапиро снова распространял израильские мифы. На официальной странице программы в социальной сети Х был опубликован отрывок. В заголовке к видео: «Убивайте и насилуйте евреев. Получите государство» он намекает на то, что палестинцы убивают израильтян и при этом надеются на установление своего государства. Опять виктимный менталитет. Тут есть и аллюзия на нацистов Германии, которые строили свое государство в новом «безеврейском» формате.

Люди в комментариях к его постам уже длительное время его ругают. И на этот раз Шапиро ожидал тяжкий «ratio» (в контексте социальных сетей это означает, что комментарий к оригинальному посту набрал значительно больше реакций (лайков, ретвитов, комментариев и т.д.), чем сам оригинальный пост). В данном случае это означает, что комментарий находит больший резонанс с публикой, чем пост Шапиро.

Комментарий оставил Ник Фуентес, известный в определенных кругах своими яростными «антисемитскими» заявлениями и участием в шоу главного конспиролога Америки — Алекса Джонса.

Короткий комментарий гласил: «Вечно жертва» (англ. Always the victim). Иными словами в любой ситуации, включая ту, когда израильтяне бомбят Газу, всегда есть претензия на то, что жертвой являются евреи.

Как видно из скриншота, оригинальный пост Шапиро не набрал и 500 лайков, в то время как коммент Фуентеса среди тысячи других комментариев набрал более чем 20 000 лайков и во много раз больше других реакций. Собственно, десятки комментариев набрали больше реакций, чем оригинальный пост.

Жестокие кадры убийств палестинцев израильской армией уже многие месяцы являются реальностью. Даже либеральные журналисты из CNN были вынуждены извиняться за распространение израильских фейков. Более того, известный журналист Пирс Морган, называющий себя христианином, который до недавнего времени оправдывал все геноцидальные действия Израиля против палестинцев в Газе, теперь стал осторожнее в своих высказываниях и даже начал критиковать Израиль, что, впрочем, вероятно, является просто попыткой показать свою якобы журналистскую беспристрастность. Тем не менее налицо общий тренд.

Как в случае с опросом Гада Саада, где респонденты возложили вину на евреев, так и с постом Бена Шапиро, под которым критические комментарии получили больший отклик, сионисты в обоих случаях представляли себя жертвами.

Есть определенный сдвиг в сознании людей. И прежние «холокостские» нарративы уже не катят.