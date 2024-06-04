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Грузия запретит однополые браки
Парламент Грузии обсудит законопроекты, включающие запрет на однополые браки, операции по смене пола и «ЛГБТ-пропаганду». Пакет включает 18 поправок и направлен на защиту семейных ценностей
Грузия запретит однополые браки
Фото: Reuters / Others
4 июня 2024 г.

4 июня парламент Грузии рассмотрит пакет законопроектов «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили, передает портал «Грузия online». Пакет состоит из основного законопроекта и 18 поправок к действующим законам, включая законы о труде и образовании. Согласно данным портала, инициатива предусматривает следующие запреты:

  • Регистрация однополых браков.

  • Усыновление/удочерение детей лицами, сменившими пол или имеющими нетрадиционную ориентацию.

  • Указание в документах отличного от биологического пола.

  • Медицинские манипуляции по смене пола.

  • «ЛГБТ-пропаганда» в образовательных учреждениях, рекламе и СМИ.

  • Публичные собрания и демонстрации, направленные на популяризацию идентификации человека с другим полом, однополых отношений или инцеста.

  • Правила государственных или частных учреждений, «направленные на нивелирование биологического пола человека», включая запреты на использование терминов «отец» и «мать».

Пакет законопроектов будет рассмотрен в первом чтении во время весенней сессии парламента и окончательно принят осенью. Папуашвили призвал всех желающих принять участие в обсуждении этой инициативы.

28 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах, направленный на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы». Этот закон вызвал массовые протесты в Тбилиси, Батуми и других крупных городах, а также получил негативную реакцию в США и ЕС. Представитель Госдепа США Мэтью Миллер отметил, что это помешает евроинтеграции Грузии.

В Кремле мнение грузинской оппозиции о том, что законопроект об иноагентах является «русским», сочли необоснованным.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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