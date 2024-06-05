За последние восемь лет количество трудовых мигрантов из Узбекистана в России сократилось минимум в четыре раза. Об этом заявил пресс-секретарь президента республики Шерзод Асадов в эфире телеканала Sevimli.

«До 2016 года количество трудовых мигрантов в России в среднем составляло от 4 до 6 млн, а сегодня их число равняется 1 млн. Эту информацию также упомянули президенты Узбекистана и России, но большинство наших аналитиков ее проигнорировали», — отметил Асадов.

Асадов подчеркнул, что миграционные органы двух стран сошлись на цифре 1 млн мигрантов. Он объяснил возвращение нескольких миллионов узбекистанцев домой успехом экономических реформ в Узбекистане.

По данным российских властей, в 2016 году в РФ находилось около 2 млн узбекских граждан. Осенью 2022 года сообщалось, что с января по сентябрь в Россию на работу прибыло более 4,46 млн человек из Узбекистана. Согласно докладу ФСБ РФ, только в первом квартале 2023 года в Россию въехали более 630 тыс. узбекистанцев с целью трудоустройства. В апреле того же года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что с 2016 года количество узбекских граждан, приезжающих в Россию, увеличилось в четыре раза.

В 2024 году, на фоне ужесточения миграционной политики и запрета на работу в некоторых сферах для мигрантов не из стран ЕАЭС, начался отток узбекистанцев на родину.

По данным Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана, за первые четыре месяца этого года в республику вернулись более 115 тыс. трудовых мигрантов, включая тех, кто работал в России.

Трудности, с которыми стали сталкиваться мигранты из центральноазиатских стран на территории РФ, начались после трагедии в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Тогда на посетителей зала было совершенно нападение группы вооруженных людей — в результате расстрела погибли десятки человек. По версии российских следственных органов, к расстрелу были причастны граждане Таджикистана.