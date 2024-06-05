Палестинский журналист Саиф аль-Кавасми подвергся нападению со стороны еврейских поселенцев в оккупированном Восточном Иерусалиме во время «марша флагов», посвященного годовщине израильской оккупации города в 1967 году.

По данным Палестинского общества заключенных, в израильском плену находятся 49 журналистов, включая четырех женщин.

Официальные палестинские данные показывают, что по меньшей мере 147 журналистов были убиты израильской армией с 7 октября.

Ранее «Репортеры без границ» (RSF) подали третий иск в Международный уголовный суд, обвиняя Израиль в военных преступлениях против журналистов. Жалоба была подана 24 мая, говорится в заявлении RSF.

В документе RSF «просит прокурора расследовать преступления против как минимум девяти палестинских журналистов в период с 15 декабря по 20 мая, а также более 100 журналистов, убитых израильской армией с 7 октября 2023 года в Газе».

В RSF добавили, что ранее подавали две жалобы 31 октября и 22 декабря 2023 года. Третья жалоба подробно описывает «восемь новых случаев убийств палестинских журналистов в период с 20 декабря по 20 мая, а также случай с раненым журналистом».