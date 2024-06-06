За восемь месяцев войны ХАМАС потерял около половины своих сил и полагается на партизанские методы ведения войны для борьбы с израильской оккупацией.

По словам трех собеседников Reuters из числа американских чиновников, знакомых с темой, численность группы сопротивления в Газе сократилась до 9-12 тыс. бойцов по сравнению с 20-25 тыс., по оценкам США, до начала войны.

По словам одного из чиновников, бойцы ХАМАС теперь в основном избегают длительных стычек с израильскими войсками, приближающимися к самому южному городу Рафах, а полагаются на засады и самодельные бомбы, чтобы поражать цели, часто находящиеся за линией фронта.

Несколько жителей Газы, в том числе Виссам Ибрагим, сказали, что они тоже заметили изменения в тактике.

«В предыдущие месяцы они <…> вступали в бой и открывали огонь по израильским войскам, как только те проникали на их территорию», — рассказал Ибрагим журналистам Reuters.

«Но теперь их тактика заметно изменилась: они ждут, пока те развернутся, а затем начинают устраивать засады и нападения», — добавил он.

Американские чиновники, анонимно беседовавшие с журналистами, оценили, что такая тактика может поддерживать ХАМАС в течение многих месяцев, чему способствует оружие, ввезенное в Газу через туннели, а также оружие, переделанное из неразорвавшихся боеприпасов или захваченное у израильских войск.

Питер Лернер, представитель израильской армии, сообщил изданию, что они все еще далеки от победы над ХАМАС. Он сказал, что Израиль пытается приспосабливаться к изменению тактики группы.

«После 17 лет, в течение которых они наращивали свой потенциал, быстрого решения проблемы не существует», — добавил он.

В ходе военной кампании Израиля в секторе Газа были убиты более 36 тыс. человек и разрушена значительная часть инфраструктуры палестинского эксклава, в том числе здравоохранительной. По данным ООН, более миллиона человек в Газе страдают от голода.