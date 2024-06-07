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Сборная Турции разгромила Германию
На Чемпионате Европы по футболу среди ампутантов 2024 года в Эвиан-ле-Бен (Франция) сборная Турции одержала крупную победу над Германией в 1/4 финала со счетом 11-0
Сборная Турции разгромила Германию
Фото: АА / Others
7 июня 2024 г.

Турецкая сборная по футболу среди ампутантов продолжает свое победное шествие на Евро-2024 во Франции. В четвертьфинальном матче против сборной Германии подопечные тренера Османа Кылыча продемонстрировали потрясающую игру, забив 11 безответных мячей.

Уже к перерыву турки вели 3-0 после голов Мухаммета Йегена (2) и Кемаля Гюлеша. Во втором тайме национальная команда продолжила атаковать и довела счет до разгромного — 11:0.

Благодаря этой впечатляющей победе сборная Турции вышла в полуфинал, где ее соперником станет сборная Польши. Полуфинальный поединок состоится сегодня в 16:30 по местному времени.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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