Турецкая сборная по футболу среди ампутантов продолжает свое победное шествие на Евро-2024 во Франции. В четвертьфинальном матче против сборной Германии подопечные тренера Османа Кылыча продемонстрировали потрясающую игру, забив 11 безответных мячей.

Уже к перерыву турки вели 3-0 после голов Мухаммета Йегена (2) и Кемаля Гюлеша. Во втором тайме национальная команда продолжила атаковать и довела счет до разгромного — 11:0.

Благодаря этой впечатляющей победе сборная Турции вышла в полуфинал, где ее соперником станет сборная Польши. Полуфинальный поединок состоится сегодня в 16:30 по местному времени.