После сообщения о задержании в Москве гражданина Франции Лорана Винатье по обвинению в шпионаже Макрон в телеэфире подтвердил, что Парижу известно об этой ситуации.

«Это один из наших соотечественников, который работает на швейцарскую неправительственную организацию, финансируемую бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном и занимающуюся дипломатической деятельностью», — отметил Макрон.

Он подчеркнул необходимость «восстановить правдивую картину на фоне звучащих обвинений» и добавил, что Винатье не работал на Францию и ему будет предоставлена вся возможная консульская помощь, предусмотренная в подобных случаях.

О задержании в Москве гражданина Франции стало известно 6 июня. Как сообщает ВВС, российский Следственный комитет (СК) опубликовал видео задержания, но не назвал имени задержанного.

СК РФ заявил, что задержанный француз много лет подряд собирал в России информацию военного и военно-технического характера. Также ему вменяют нарушение российского закона о регистрации «иноагентов».

Во время визита президента Владимира Зеленского во Францию Макрон анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage-2000-5 и подготовку дополнительных украинских военнослужащих.

Макрон отверг мнение о том, что подготовка солдат является «фактором эскалации». Он также заявил, что французское оружие не будет использоваться для ударов по мирному населению России. В мае Макрон предложил позволить Киеву «нейтрализовать» российские военные объекты, с которых запускаются ракеты по Украине, но подчеркнул: «Мы не должны позволять им наносить удары по другим целям в России и, очевидно, по гражданским объектам».

Президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ заявил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в те регионы мира, из которых можно будет наносить «чувствительные удары» по странам, поставляющим оружие Украине.