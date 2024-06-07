Госдепартамент США обвинил Россию в попытке «сорвать» предстоящие Олимпийские игры в Париже, учитывая, что ее спортсменам запрещено участвовать под национальным флагом.

«Неудивительно, что Кремль пытается сорвать игры с помощью дезинформации», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Мы видим, как они сеют дезинформацию по самым разным фронтам. И особенно неудивительно, что они делают это в отношении Олимпиады, где их атлетам запрещено участвовать в соревнованиях под российским флагом, поскольку Кремль уже давно нарушает нормы честной конкуренции на Олимпийских играх», — добавил Миллер.

Ранее корпорация Microsoft выпустила отчет, в котором заявлено, что Россия активизировала интернет-кампанию по дезинформации, направленную против Франции и предстоящих Олимпийских игр в Париже.

В отчете корпорации говорится, что усиление дезинформации произошло после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участвовать в играх только под нейтральным флагом.

Кампания включает в себя создание поддельных новостных сайтов и выпуск видео, цель которых — дискредитировать МОК и создать впечатление, что игры будут сопровождаться насилием.

Летние Олимпийские игры, которые станут 33-ми по счету, пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, в одиночных видах спорта и при условии отсутствия связи с военными и силовыми структурами. Некоторые российские команды отказались участвовать на таких условиях.