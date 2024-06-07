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Атомная подлодка РФ у берегов США
Россия отправит на учения на Карибы корабли и атомную подлодку. Вашингтон не считает, что прибытие российских кораблей представляют угрозу для США
Атомная подлодка РФ у берегов США
Россия направит на Кубу атомную подводную лодку «Казань» / Photo: Reuters
7 июня 2024 г.

Россия направит на Кубу четыре корабля, включая атомную подводную лодку «Казань» и ракетный фрегат «Адмирал Горшков». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Кубы. Корабли отправляются накануне мирного саммита по Украине в Швейцарии, на который Россия не была приглашена.

По прогнозам, корабли ВМФ РФ прибудут в порт Гаваны 12 июня для проведения военно-морских учений и пробудут там пять дней. Помимо подлодки и фрегата, в состав группы входят танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

МИД Кубы заявил, что «этот визит соответствует историческим дружественным отношениям» с Россией и международным нормам.

«Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их остановка в нашей стране не представляет угрозы для региона», – говорится в сообщении кубинского МИД.

По предварительным данным, российские корабли также планируют зайти в порт Венесуэлы.

Источник агентства считает, что усиление военно-морской активности России связано с поддержкой Украины со стороны США.

«Речь идет о том, чтобы Россия показала, что она все еще способна на определенный уровень проецирования глобальной мощи», – сказал он.

По его словам, Вашингтон рассматривает эти учения как часть обычной военно-морской деятельности и не считает прибытие российских кораблей прямой угрозой для страны, поскольку Россия ежегодно отправляла свои суда в западное полушарие с 2013 по 2020 год.

«Мы должны ожидать, что в будущем эта деятельность продолжится, хотя отмечаем, что эти развертывания влекут за собой расходы для российского военно-морского флота, который с трудом поддерживает боеготовность и проводит развертывания с устаревшим флотом», – заявил собеседник агентства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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