Раненый палестинский мальчик: в школе не было вооруженных людей

Раненый палестинский мальчик рассказал о моменте авиаудара по школе в Газе, в результате которого он потерял отца. По его словам, внутри не было вооруженных людей. Напомним, в четверг Израиль нанес удар по зданию школы, где укрывались десятки беженцев, назвав это целенаправленным авиаударом по находившимся там боевикам ХАМАС. По данным официальных властей Палестины, погибло по меньшей мере 40 человек, среди которых большинство женщины и дети. #trtнарусском #палестина #мальчик #палестинец #газа #секторгаза #геноцид #израильпалестина #израиль #рамалла #западныйберег #трт #новости #новостимира #дети #shorts