Тува Джихангир Атасевер войдет в историю как второй турецкий астронавт, отправляющийся в космос 8 июня 2024 года. Этот исследовательский полет является частью миссии Ax-3, в составе которой на Международной космической станции (МКС) ранее побывал первый турецкий астронавт Альпер Гезерваджи.

Атасевер отметил, что возьмет с собой флаги Турции и Азербайджана, добавив, что он является азербайджанцем по материнской линии. «Со мной будет флаг, который передал мне наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган) на фестивале TEKNOFEST в апреле 2023 года. Флаг Азербайджана, родины моей матери, также будет со мной рядом с турецким флагом. Эти флаги будут красоваться на моей груди. Они будут рядом во время моей космической миссии, как и на Земле», — сказал он.

31-летний турецкий астронавт в беседе с «Анадолу» рассказал о предстоящем суборбитальном космическом полете на борту космоплана Virgin Galactic VSS Unity. В рамках полета запланировано проведение семи научных экспериментов, отобранных Министерством промышленности и технологий Турции, Научно-исследовательским институтом космических технологий Турции и Турецким космическим агентством.

Эксперимент BEACON будет визуализировать мозг для изучения динамики кровотока и психологических эффектов наблюдения Земли из космоса. Также пройдет первое испытание турецкого дозиметра IvmeRad для измерения радиации.

В рамках эксперимента UZİKAT планируется тестирование инсулиновых шприц-ручек в условиях невесомости. Другой эксперимент, YUVA, предусматривает сбор образцов везикул астронавта до и после полета. Посредством MESSAGE и METABOLOM будет измерено влияние невесомости на физиологию и биомолекулы, а MIYELOID поможет изучить изменения в подавляющих иммунитет клетках. На всех этапах астронавт будет испытывать перегрузки до 4,5G и скорость до 3 Махов, а фаза невесомости продлится около 3 минут.

Атасевер отметил, что 28 мая он отправился на объекты Axiom Space в США для летной подготовки и подготовки к экспериментам. В настоящее время он находится на космодроме в Нью-Мексико, откуда будет осуществлен запуск.