В Копенгагене мужчина напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, сообщает издание Ekstra Bladet со ссылкой на офис главы правительства.

Согласно заявлению правительства, нападение произошло на площади Культорвет в Старом городе. Премьер-министр была «шокирована случившимся». Других комментариев от офиса главы правительства не последовало.

Источник Ekstra Bladet, знакомый с ситуацией, сообщил, что с Фредериксен все в порядке, но она «очень потрясена» произошедшим.

Мужчина, напавший на премьера, задержан.

Метте Фредериксен 46 лет. Она занимает пост премьер-министра Дании с 2019 года.

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате нападения. В политика несколько раз выстрелили после заседания кабинета министров в городе Гандлова.

Подозреваемого в покушении 71-летнего писателя Юрая Цинтулу задержали на месте происшествия и вскоре арестовали. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Цинтула объяснил свои действия несогласием с политикой правительства. 31 мая Фицо был выписан из больницы.