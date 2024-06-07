ПОЛИТИКА
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Саудия запрещает политические лозунги в ходе хаджа
Министр по делам хаджа и умры предупредил, что во время священного паломничества в Мекку нельзя выражать политические взгляды
Саудия запрещает политические лозунги в ходе хаджа
Фото: Reuters / Others
7 июня 2024 г.

Хадж предназначен для поклонения, а не для каких-либо политических лозунгов. Об этом заявил министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик аль-Рабиа в ответ на вопрос о правилах относительно «политических и сектантских лозунгов» в ходе паломничества.

«Руководство королевства работает над тем, чтобы хадж воистину олицетворял высочайшие уровни преданности, спокойствия и духовности», — заявил он.

По словам министра, в предыдущие годы паломники соблюдали эти правила. Высший суд Саудовской Аравии объявил, что в этом году хадж начнется 14 июня, а Ид аль-адха будет отмечаться через два дня. В этом году 1,2 млн мусульман прибыли в Мекку для участия в ежегодном паломничестве.

Хадж - один из пяти столпов ислама, обязательный для совершения хотя бы раз в жизни каждым здоровым мусульманином соответствующего возраста и материального достатка.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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