Хадж предназначен для поклонения, а не для каких-либо политических лозунгов. Об этом заявил министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик аль-Рабиа в ответ на вопрос о правилах относительно «политических и сектантских лозунгов» в ходе паломничества.

«Руководство королевства работает над тем, чтобы хадж воистину олицетворял высочайшие уровни преданности, спокойствия и духовности», — заявил он.

По словам министра, в предыдущие годы паломники соблюдали эти правила. Высший суд Саудовской Аравии объявил, что в этом году хадж начнется 14 июня, а Ид аль-адха будет отмечаться через два дня. В этом году 1,2 млн мусульман прибыли в Мекку для участия в ежегодном паломничестве.

Хадж - один из пяти столпов ислама, обязательный для совершения хотя бы раз в жизни каждым здоровым мусульманином соответствующего возраста и материального достатка.