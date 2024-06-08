Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на открытии чрезвычайного заседания Совета министров иностранных дел стран D-8 в Стамбуле.

Глава турецкой дипломатии отметил, что на следующей неделе они будут отмечать 27-ю годовщину основания D-8, объединяющей 1,2 млрд человек и страны на трех континентах с совокупным ВВП в 5 трлн долларов.

«Сегодня страны D-8 — Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция — громко заявляют о своей поддержке Палестины из Стамбула», — сказал министр Фидан.

Он подчеркнул, что организация основана на шести принципах: мир, диалог, сотрудничество, справедливость, равенство и демократия, которые становятся все более важными в условиях многочисленных глобальных вызовов и неопределенностей.

Фидан пояснил, что эта внеочередная встреча проводится для мобилизации большей поддержки и солидарности с Палестиной. «С этого момента Газе нужны не только надежда и поддержка, но и действия. Эта война — не израильско-палестинская, а вызов глобальной демократии», — подчеркнул глава МИД.

Министр указал на лицемерие международной системы и близорукость некоторых стран, что приводит к ее краху. «Происходящее в Газе за последние восемь месяцев свидетельствует об эрозии норм и ценностей. Продолжение израильских зверств подогревает общественное напряжение и гнев народов. Если международная система не сможет найти урегулирование, исламский мир должен взять на себя ответственность и возглавить поиск устойчивого решения», — отметил Фидан.

Министр подчеркнул веру Турции в то, что региональные проблемы требуют региональных усилий, что находит отражение в деятельности Организации исламского сотрудничества (ОИС).

С первых дней войны ОИС предприняла уверенные шаги, что стало первым проявлением такой решительности исламского мира. В ноябре в рамках ОИС и Лиги арабских государств была создана контактная группа, которая провела встречи на высоком уровне в различных странах.

Фидан подчеркнул важность видимых результатов этих шагов. «Есть страны, которые изменили свою политику и признали справедливое дело Палестины. Помимо ОИС, шаги были предприняты также в Лиге арабских государств, Организации тюркских государств и Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива», — отметил Фидан.

Эти усилия направлены на оказание системного и широкомасштабного давления на Израиль. «Стремление Израиля к эскалации войны ставит под угрозу жизни наших братьев в регионе. События на границе с Египтом, атаки на Ливан и консульство Ирана в Сирии — все это последствия региональной эскалации. D-8 предоставляет нам платформу для демонстрации нашей солидарности против израильской агрессии», — подытожил турецкий министр.

Министр также выразил благодарность Египту за его «неоценимую роль в доставке гуманитарной помощи в Газу».

Фидан отметил, что Израиль совершает преступления в рамках международного права, назвав ситуацию в Газе «позором для человечества». Дипломат подчеркнул, что стоять на стороне Газы и сопротивляться насилию и угнетению — обязанность каждого. «Мы должны противостоять оккупации, аннексии и незаконным поселениям, защищая человеческое достоинство. Страны D-8 поддерживают Палестину», — подчеркнул глава МИД.

Фидан заметил, что встреча предоставляет возможность подтвердить эти обязательства: «Мы работаем над обеспечением прав палестинского народа. У нас нет сомнений, что те, кто совершает массовые убийства в Газе, однажды предстанут перед судом, а сторонники мирного будущего Палестины одержат победу. Мы активно работаем для достижения этой цели».

«С самого начала мы поддерживали решение на основе создания двух государств, включая независимое и суверенное Государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал Фидан. Он отметил, что признание Палестины Испанией, Норвегией, Ирландией и недавно Словенией свидетельствует о сопротивлении исторической несправедливости со стороны сотен стран.

Фидан выразил уверенность, что остальные страны последуют этому примеру. «В какой-то момент Палестина станет полноправным членом ООН, и мы призываем другие страны признать государство Палестина. Совет Безопасности ООН должен услышать этот призыв и перестать быть пленником одной страны», — заявил он.

Министр подчеркнул, что Палестина заслуживает всяческой политической, экономической и правовой поддержки. «Наши усилия направлены на обеспечение бесперебойной гуманитарной помощи Газе и достижение немедленного и устойчивого прекращения огня. Израиль всегда манипулировал и отвергал попытки заключить перемирие. ХАМАС конструктивно поддерживает постоянный мир. Это не война или призыв к миру, а призыв к справедливому и устойчивому решению, которое возможно только при постоянном прекращении огня через дипломатию и компромисс», — объяснил министр.

Хакан Фидан заявил, что нет альтернативы созданию независимого и суверенного палестинского государства. «Мы должны выйти за рамки ранее использованных методов и поддержать новые подходы. Турция всегда будет поддерживать эти усилия. Мы будем оценивать жизнеспособные и осуществимые варианты и поддерживать наших палестинских братьев в процессе восстановления и единства», — подытожил министр.