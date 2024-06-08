В субботу Турция объявила о введении дополнительных таможенных пошлин на автомобили китайского производства с двигателями внутреннего сгорания и гибридные автомобили.

Чтобы защитить отечественную промышленность, новый тариф составит минимум $7,000 или 40% от стоимости каждого импортируемого автомобиля, заявило Министерство торговли Турции, ссылаясь на цели страны в области внешней торговли.

Сообщается, что дополнительный тариф будет действовать вместе с таможенными пошлинами на некоторые товары, импортируемые из стран, не входящих в ЕС и с которыми у Турции нет соглашения о свободной торговле.

Министерство отметило, что решение о введении дополнительных пошлин было принято с учетом экономических и коммерческих изменений, а также потребностей отрасли.