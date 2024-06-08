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Турция вводит дополнительный тариф на автомобили из Китая
Дополнительный тариф на автомобили из Китая составит 40% от стоимости импорта или минимум $7,000 за единицу
Турция вводит дополнительный тариф на автомобили из Китая
Турция объявила о введении дополнительных таможенных пошлин на автомобили из Китая / Photo: AA
8 июня 2024 г.

В субботу Турция объявила о введении дополнительных таможенных пошлин на автомобили китайского производства с двигателями внутреннего сгорания и гибридные автомобили.

Чтобы защитить отечественную промышленность, новый тариф составит минимум $7,000 или 40% от стоимости каждого импортируемого автомобиля, заявило Министерство торговли Турции, ссылаясь на цели страны в области внешней торговли.

Сообщается, что дополнительный тариф будет действовать вместе с таможенными пошлинами на некоторые товары, импортируемые из стран, не входящих в ЕС и с которыми у Турции нет соглашения о свободной торговле.

Министерство отметило, что решение о введении дополнительных пошлин было принято с учетом экономических и коммерческих изменений, а также потребностей отрасли.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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