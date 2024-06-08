Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар посетил «Концерт дружбы» с участием артистов из Азербайджана в рамках Международного музыкального фестиваля Беллапаис.

В своем выступлении Татар отметил: «Турция, Азербайджан и Северный Кипр... Я рад видеть здесь воплощение принципа «одна нация – три государства». Он поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку полноправного членства ТРСК в ОТГ.

«С поддержкой Турции, Азербайджана и других тюркских государств Северный Кипр достигнет новых высот», — подчеркнул Татар, выразив радость от развевающихся полумесяца и звезды на флагах.

В завершение он обратился к азербайджанским артистам: «Я выражаю любовь и уважение нашим азербайджанским братьям. Как дети великой тюркской нации, мы вместе увидим процветающее будущее»