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Резня в Нусейрате
Палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели 210 человек в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа
Резня в Нусейрате
ХАМАС сообщил о гибели 210 человек в лагере беженцев Нусейрат / Photo: Reuters
8 июня 2024 г.

Палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели 210 человек в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа, где проходила израильская операция по освобождению пленных.

«Число жертв израильской оккупационной резни в лагере Нусейрат возросло до 210 мучеников и более 400 раненых», — сообщила пресс-служба ХАМАС.

ХАМАС подтвердил, что США активно участвовали в израильской операции в Нусейрате, охарактеризовав эти действия американских военных как «доказательство непосредственного участия Вашингтона в израильских военных преступлениях в секторе Газа».

«То, что израильские военные объявили об освобождении нескольких своих пленных спустя 8 месяцев <...>, не изменит тот факт, что они терпят в Газе стратегическое поражение: мы по-прежнему удерживаем у себя значительное число пленных и способны еще увеличить их численность», — подчеркнули в ХАМАС.

Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за массовой гибели беженцев в секторе Газа, сообщает агентство WAFA. Аббас ведет переговоры с арабскими и другими странами для организации экстренного заседания.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о спецоперации в районе Нусейрата в центральной части сектора Газа, в результате которой были освобождены четверо израильтян, взятых в плен 7 октября 2023 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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