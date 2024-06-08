Сегодня, 8 июня, в сомалийском городе Эль-Дир произошел террористический акт, повлекший за собой человеческие жертвы и ранения. Министерство иностранных дел Турции выразило глубокую скорбь в связи с этим трагическим инцидентом.

В своем заявлении турецкий МИД подчеркнул, что решительно осуждает данный акт насилия. Представители ведомства выразили соболезнования семьям погибших и всему народу Сомали, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Кроме того, Турция подтвердила свою готовность продолжать поддерживать Сомали в борьбе с терроризмом, заверив, что останется на стороне сомалийского народа в этот трудный период.

Ранее стало известно, что в центральной части Сомали произошла серия атак группировки Аш-Шабаб на четыре военные базы, в результате которых погибли по меньшей мере 25 человек