8 июня на аэродроме «Ахтубинск» в Астраханской области РФ был поражен многоцелевой истребитель Су-57.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, спутниковые снимки показывают, что 7 июня самолет стоял целым, а уже 8 июня рядом с ним появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

Это первый задокументированный случай уничтожения Су-57, самого современного истребителя России, способного использовать ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении воздушно-космических сил России находится лишь несколько таких самолетов.

8 июня Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в течение ночи 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над Крымом, Кубанью, Тульской и Астраханской областями.