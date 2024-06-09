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Украина поразила новейший истребитель РФ
Первый случай поражения новейшего российского истребителя Су-57 на аэродроме «Ахтубинск» был подтвержден спутниковыми снимками
Украина поразила новейший истребитель РФ
Су-57 / Фото: ОАК / Others
9 июня 2024 г.

8 июня на аэродроме «Ахтубинск» в Астраханской области РФ был поражен многоцелевой истребитель Су-57.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, спутниковые снимки показывают, что 7 июня самолет стоял целым, а уже 8 июня рядом с ним появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

Это первый задокументированный случай уничтожения Су-57, самого современного истребителя России, способного использовать ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении воздушно-космических сил России находится лишь несколько таких самолетов.

8 июня Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в течение ночи 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над Крымом, Кубанью, Тульской и Астраханской областями.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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