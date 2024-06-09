Администрация президента США Джо Байдена рассматривает план по передаче сотрудничества с силами безопасности Палестинской автономии в ведение Центрального командования (CENTCOM), что, по мнению некоторых американских чиновников, может способствовать реализации планов по послевоенному управлению Газой.

Американские чиновники, выступающие за этот шаг, утверждают, что он укрепит сотрудничество между силами безопасности Палестинской автономии (ПА) и арабскими государствами, сообщили изданию Middle East Eye один действующий и один бывший американский чиновник, а также один западный чиновник, знакомый с этим планом.

Сторонники этой идеи ссылаются на решение США передать Израиль в ведение CENTCOM в 2021 году. Решение связать Израиль с общим военным командованием США на Ближнем Востоке было призвано улучшить интеграцию Израиля с арабскими союзниками США и углубить обмен разведданными.

Администрация Байдена обратилась к своим арабским союзникам с просьбой направить миротворцев в Газу до тех пор, пока ПА не сможет взять на себя ответственность за безопасность, сообщало ранее агентство MEE.

Координатор США по вопросам безопасности (USSC) в Израиле и Палестинской автономии был создан в 2005 году для обучения сил безопасности Палестинской автономии и координации действий с Израилем. Иерусалимский офис связан с Госдепартаментом США, а его начальником является американский генерал-лейтенант.

Идея включить координацию обороны в зону ответственности CENTCOM была выдвинута бывшими американскими чиновниками на мероприятии по планированию послевоенного развития Газы в мае, организованном «Фондом Рокфеллера». С тех пор она вызвала интерес в администрации Байдена, сообщили MEE нынешний и бывший американские чиновники.

Координатор по вопросам безопасности США в настоящее время не имеет полномочий в отношении Газы, которая находится под управлением ХАМАС с 2007 года, после того как движение пришло к власти в результате выборов в палестинское законодательное собрание за год до этого.

По словам американского чиновника, согласно плану, сначала CENTCOM возьмет на себя ответственность за обеспечение безопасности на оккупированном Западном берегу. После того как службы безопасности Палестинской автономии переместятся в Газу, к ним будут подключены силы, действующие в средиземноморском эксклаве.

В своем заявлении для MEE пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх опровергла информацию о том, что Пентагон рассматривает возможность передачи сил безопасности Палестинской автономии в ведение CENTCOM.

Администрация Байдена заявляет, что хочет, чтобы ПА взяла на себя управление Газой. Президент ПА Мохаммад Мустафа заявил в мае, что ПА «готовится к тому дню, когда мы будем у власти в Газе».

Разработка плана по обеспечению безопасности Газы после того, как израильские бомбардировки эксклава прекратятся, может оказаться сложной задачей.

Около 80 % населения Газы - перемещенные лица, сотни тысяч которых ютятся в лагерях беженцев. Эксклав находится на грани голода, предупреждают гуманитарные организации. Израиль также преследовал и убивал полицейских ХАМАС в Газе, некоторые из которых отвечали за безопасность поставок помощи.

По оценкам администрации Байдена, потребуется около 10 месяцев, чтобы подготовить 6-8 тыс. военнослужащих ПА для обеспечения безопасности в секторе Газа, сообщил MEE нынешний американский чиновник.

Тем временем администрация Байдена выдвинула несколько предложений, включая создание арабских миротворческих сил, которые могли бы поддерживать безопасность в Газе до тех пор, пока ПА не сможет приступить к исполнению этих задач, а затем работать вместе с ними.

По данным Financial Times, США попросили Марокко, ОАЭ и Египет принять участие в многонациональных силах. MEE сообщило, что Бахрейн выразил готовность присоединиться к силам. Бахрейн нормализовал отношения с Израилем в 2021 году в рамках так называемых Соглашений Авраама. В мае Лига арабских государств поддержала идею отправки многонациональных сил в Газу, но заявила, что зона их ответственности должна также включать оккупированный Западный берег и действовать на основании мандата Совета Безопасности ООН.

США и Израиль выступают против такой интернационализации конфликта. Израиль регулярно критикует миротворческие силы ООН, которые находятся на его границе в Ливане со времен войны с «Хезболлой» в 2006 году. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выступает против возвращения ПА в Газу и исключает конкретные шаги по созданию независимого палестинского государства, что, по мнению ПА и арабских стран, необходимо для принятия плана послевоенного устройства Газы.

В соответствии с мирными соглашениями, заключенными в 1990-х годах в Осло, в результате которых была создана ПА, она лишена права иметь традиционную армию. Вместо этого у нее есть военизированные силы и разведывательные службы.

Тем не менее силы безопасности ПА не смогли предотвратить всплеск нападений израильских поселенцев. С 7 октября израильские поселенцы безнаказанно действуют на оккупированном Западном берегу, убив по меньшей мере 500 палестинцев и переселив более 1200 человек, по данным ООН.