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МИД РФ недоволен Ереваном из-за Бучи
Министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста Армении, сообщила спикер ведомства Мария Захарова
МИД РФ недоволен Ереваном из-за Бучи
Мария Захарова / Фото: AP / Others
9 июня 2024 г.

Россия рассматривает визит делегации из Армении в украинский город Буча «как откровенно недружественный шаг», заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России», — сказала она, объявив, что ведомство направило Еревану ноту протеста.

«Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной. Мы два года не можем добиться того, чтобы нам хоть кто-нибудь, включая ООН, предоставил данные со списком людей, которые якобы там погибли», — добавила Захарова.

Речь идет о посещении печально известного украинского города армянской делегацией на прошлой неделе. Армянский посол в Киеве Владимир Карапетян и глава административного района Нор Норк города Ереван Тигран Тер-Маргарян посетили Бучу 31 мая и выразили солидарность с Украиной по поводу «российской агрессии».

Делегаты встретились с главой города Анатолием Федоруком и обсудили налаживание сотрудничества между Бучанским районом и районом Нор Норк в Армении.

«Мы гордимся мужеством украинского народа, который отстаивает свою свободу и независимость на поле боя. Город Ереван и район Нор Норк всегда будут поддерживать Бучу и другие громады, пострадавшие от российской агрессии. Эта гуманитарная помощь — лишь маленькая часть нашей солидарности», — заявили армянские чиновники.

Делегация, как отмечалось в социальных сетях городского совета Бучи, передала «гуманитарную помощь в виде лекарственных средств для медицинских учреждений вторичного звена Бучи».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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