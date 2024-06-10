Правоконсервативная венгерская партия ФИДЕС под руководством премьер-министра Виктора Орбана получила 44,6% голосов на выборах в Европарламент, что стало худшим результатом за всю ее историю, согласно предварительным данным Национального избирательного бюро.

Оппозиционная партия ТИЗСА, возглавляемая бывшим членом ФИДЕС Петером Мадьяром, получила 30,1% голосов, что значительно выше ожиданий и является лучшим результатом для оппозиции за последние 14 лет. Мадьяр заявил о «конце эпохи» правящей партии. «Сегодня каждому венгру стало ясно, что в Венгрии больше не нужно бояться. Потому что нас не сто, не тысяча, а несколько миллионов», — заявил он.

Виктор Орбан, несмотря на снижение поддержки, подчеркнул, что его партия все равно набрала больше всех остальных. «Сегодня мы победили старую оппозицию, новую оппозицию, и как бы оппозиция ни называлась в следующий раз, мы будем побеждать ее снова и снова», — заявил он. Глава аналитического центра Political Capital Петер Креко заявил, что результаты выборов стали огромной победой Мадьяра и огромным провалом для ФИДЕС, у которой теперь появился «реальный соперник».

Выборы воспринимались как референдум о доверии Орбану на фоне череды скандалов и экономических сложностей в Венгрии. Орбан называл голосование «шансом на мир» в Европе. Однако результаты показывают, что его поддержка значительно ослабла, несмотря на значительные усилия партии для достижения победы. Также итоги выборов обещают Венгрии два неспокойных года до следующих выборов в парламент страны в 2026 году.