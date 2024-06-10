Аэродромы F-16 за пределами Украины станут законной целью для Вооруженных сил России, если эти истребители будут участвовать в боевых вылетах. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «РИА Новости».

«Если они [истребители F-16] будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут [законной целью для ВС РФ]. Включая аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями», – сказал он.

Картаполов добавил, что если истребители взлетают с аэродромов третьих стран и затем входят в воздушное пространство Украины, то они также будут считаться законной целью для российских сил.

10 июня стало известно, что часть истребителей F-16, которые западные страны передали Украине, будут размещены на авиабазах за границей. Такое решение принято, чтобы избежать превращения истребителей в «мишени», объяснил командир Воздушного командования «Центр» ВВС Украины Сергей Голубцов.

На данный момент четыре страны подтвердили планы по передаче Украине истребителей F-16.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам разрешает Киеву использовать F-16 для нанесения ударов по «военным целям» на российской территории.

«Как только мы передаём что-то Украине, они могут это использовать. Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН», – сказала Оллонгрен.