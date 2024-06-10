В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня прошел XXVII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — главная «‎‎ярмарка тщеславия» для российской экономики. В этом году мероприятие было призвано показать «‎городу и миру»‎ в меру успешный перевод экономики на военные рельсы, а также констатировать все более глубокий разрыв между технократами из ЦБ и политическими задачами Кремля.

Никакой войны, только экономика

Попытки властей РФ представить форум как доказательство того, что никакой международной изоляции России нет, отчасти удались — на ПМЭФ, по словам организаторов, прибыли 120 иностранных делегаций, включая президентов Боливии и Зимбабве, вице-премьеров Вьетнама, Венесуэлы, а также президента Республики Сербской (области в составе Боснии и Герцеговины).

Наиболее представительные делегации в этом году — из стран Ближнего Востока. Первый день ПМЭФ открывали министры энергетики ОАЭ и Саудовской Аравии, генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс, а также министры экономического развития и торговли Египта, Бахрейна и Омана.

Делегацию Турции на полях ПМЭФ возглавлял министр энергетики страны Алпарслан Байрактар, который сосредоточился на обсуждении сотрудничества с Россией в сфере мирного атома.

Министр подчеркнул: к 2050 году Турция планирует вырабатывать не менее 20 гигаватт электроэнергии за счет атомных станций. Помимо крупных проектов, таких как АЭС «Аккую» (возводится совместно с «‎Росатомом»‎), а также потенциальных проектов в Синопе и Фракии, страна намерена построить малые модульные реакторы и за их счет вырабатывать как минимум 5 гигаватт электроэнергии, уточнил Байрактар. И в этом Анкара видит еще одну возможность для сотрудничества с Россией. Закреплять энергетические и иные итоги ПМЭФ со стороны Анкары будет глава МИД Турции Хакан Фидан, который прибудет в Москву с визитом 10-11 июня.

Самой многочисленной на форуме была делегация из Китая — 192 человека — что отражает стратегический статус КНР как главного торгового партнера РФ по итогам 2023 года. Китайские автомобили были в самом начале главного выставочного павильона на ПМЭФ, а российский «‎Альфа-Банк»‎ и вовсе сделал свой стенд в китайском стиле: с неоновой рекламой, печеньями с предсказаниями и красным драконом на крыше.

На втором месте по количеству участников — ОАЭ. От страны прибыли 105 делегатов, в основном представители бизнеса. Делегацию возглавлял министр энергетики.

Примечательно, что все панели форума старательно избегали упоминания Украины и продолжающейся уже два года войны. В 2022 году, в первый год российско-украинского конфликта, главным героем форума был глава самопровозглашенной «Донецкой народной республики» (ДНР) Денис Пушилин. Он показательно на камеру жал руки руководителям российских регионов и министрам, в частности, главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Спустя четыре месяца ДНР, а вместе с ней соседняя «Луганская народная республика» (ЛНР) и части Запорожской и Херсонской областей были присоединены к России после референдума, итоги которого международное сообщество признавать отказалось.

В этом году ДНР и ЛНР имели собственные стенды на ПМЭФ, но, то ли так совпало, то ли это было сделано умышленно, павильоны обоих регионов находились в самом дальнем зале форума — подальше от крупного бизнеса и от зарубежных гостей ПМЭФа.

Более того, администрации президента приходилось опровергать заявления глав «‎новых»‎ регионов, рвущихся в новостную повестку. Так, 6 июня глава включенной в состав РФ Запорожской области Евгений Балицкий анонсировал создание нового федерального округа Новороссия, куда войдут четыре «‎новые»‎ области и Крым. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таких обсуждений в Кремле не проводится.

Африка расширяет присутствие

Примечательно, что форум собрал и большое количество гостей из Африки, из одной только Зимбабве в Санкт-Петербург прибыли 86 делегатов. И это отражает растущий торговый интерес России к этому континенту. По данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), в прошлом году экспорт из России в Африку вырос до $19,8 млрд — по сравнению с $12,9 млрд годом ранее. РФ также нарастила импорт из Африки до $3 млрд — в 2022 году он составил $2,8 млрд.

В основном же Африка на ПМЭФ была представлена странами Сахеля, в которых Россия в последние годы наращивает свое влияние — в основном, по линии военного сотрудничества. Ранее власти РФ тщательно скрывали свое присутствие в регионе, пытаясь отмежеваться, насколько это возможно, от ЧВК «‎Вагнер»‎, орудующей в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Теперь же, спустя год после полного разгрома «‎вагнеровцев»‎ и гибели главы ЧВК Евгения Пригожина, Россия легализовала свое пребывание в Африке, создав Российский африканский корпус и теперь уже всячески подчеркивая свои связи с государствами региона. На ПМЭФ были представлены Буркина-Фасо, Мали, ЦАР, Нигерии и т.д.

В этом свете отдельного внимания заслуживает внушительная делегация из Судана во главе с заместителем главы Переходного суверенного совета (ПСС) страны Маликом Агаром. По сути, это второй человек в иерархии страны после главы совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Агар заявил российским СМИ, что хочет возобновить действие соглашения о строительстве российской военной базы на Красном море. По его словам, он прибыл в Россию как раз для того, чтобы обсудить этот вопрос. При этом политик подчеркнул: необходимо учитывать интересы других государств, независимо от их участия в строительстве базы. Малик Агар ранее анонсировал, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако из информации на сайте Кремля следует, что встреча так и не состоялась.

Запад присматривается к форуму и вводит санкции

Уже третий год форум проходит без западных лидеров, хотя в 2021-м, последнем предвоенном году, на ПМЭФ выступал канцлер Австрии Себастьян Курц, а в 2018-м — президент Франции Эммануэль Макрон.

Единственным западным министром на полях ПМЭФ 2024 стал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который не прекращал визиты в Россию даже после начала российско-украинской войны.

К чести Сийярто стоит отметить, что он не уклонялся от обсуждения острых вопросов, как, например, вопроса отправки военных НАТО в Украину, и подчеркнул, что Будапешт выступает против шагов, которые ведут к дальнейшей эскалации конфликта. Также Венгрия не намерена снимать эмбарго на транзит украинского зерна через свою территорию, подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос ТRТ на русском, глава МИД Венгрии отметил, что Будапешт намерен расширять энергетическое сотрудничество с Азербайджаном. 5 июня, за день до визита в Санкт-Петербург, Петер Сийярто был в Баку, где сообщил о решении Венгрии купить 5% долю азербайджанского газового месторождения Шах-Дениз — одного из крупнейших в мире. Его годовая добыча превышает 29 млрд кубометров газа.

«Вы знаете, что крупнейшая венгерская энергетическая компания MOL имеет почти 10% доли в месторождении ACG (Азери – Чираг – Гюнешли) и нефтепроводе Баку –Тбилиси – Джейхан (БТД). Мы обсуждаем с властями Азербайджана возможность дальнейшего расширения»‎, — заявил глава МИД Венгрии в беседе с ТRТ на русском.

Помимо Сийярто западный мир представляли экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, запомнившаяся помимо прочего тем, что в 2018 году она пригласила Владимира Путина на свою свадьбу и станцевала с ним. Теперь бывшая дипломат прочно прописалась в Санкт-Петербурге, где возглавляет исследовательский центр Gorki на базе СПБГУ и готовит к презентации книгу «‎Реквием по Европе»‎.

Западные страны пристально следили за форумом, и 9 июня, на следующий день после завершения ПМЭФ, министры G7 заявили, что готовят санкции против малых китайских банков, сотрудничающих с Россией. 1 мая Минфин США уже ввел санкции против 300 компаний в Китае и ОАЭ за связи с РФ.

Возможно, именно поэтому компании из этих стран на полях ПМЭФ старались не афишировать достигнутые соглашения. Пресс-релиз организатора форума, фонда «‎Росконгресс»‎, лишь в общих чертах упоминает, что на полях ПМЭФ было заключено 55 контрактов с международным участием, но не раскрывает подробности сделок.

Набиуллина уходит в оппозицию

ПМЭФ также показал растущие противоречия между главой финансового регулятора и «‎ястребами»‎ в правительстве. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, как метко подметило агентство Bloomberg, осталась единственным человеком в правящих элитах, кому позволено открыто критиковать действия президента и его аппарата. Так, на экономической панели ПМЭФ в первый день форума Набиуллина раскритиковала развернутую в России кампанию национализации крупных предприятий, в том числе крупнейшего в стране производителя макаронных изделий «‎Макфа»‎ и Соликамского магниевого завода.

«После этого [национализации] мы не можем ожидать, что люди со своими деньгами будут покупать акции на организованных торгах», — отметила глава ЦБ и подчеркнула, что для роста инвестиций внутри страны нужно вернуть доверие населения.

«Конечно, Центральный банк с Минфином могут придумать некоторые инструменты стимулирования [внутреннего инвестирования], налоговой настройки и так далее. Но это не будет решать фундаментальных проблем, связанных с доверием к рынку капитала», — уточнила Набиуллина.

Министр финансов Антон Силуанов спешил не согласиться с главой регулятора, отмечая, что все действия Росимущества, которому временно переданы активы национализированных предприятий, проходят по закону. «‎Суд разберется»‎, — заверил Силуанов, однако позже согласился с Набиуллиной, что доверие к институтам в стране нужно повышать.

«Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает»

Общая же атмосфера форума напоминала советские плакаты, задыхающиеся в восторге от «‎ударных темпов роста»‎. Официальные лица РФ на форуме отчитались о «небывалом‎»‎ росте экономических показателей. Так, в первом квартале года ВВП вырос на 5,4%, превысив прогнозы международных наблюдателей. Замглавы администрации президента Максим Орешкин прямо увязал экономические прорывы с военными достижениями, отметив: «никакой успешной экономики без успешной армии не бывает».

На пленарной сессии президент РФ Владимир Путин продолжил эту тему, отметив, что «‎военные расходы РФ должны соответствовать потребностям и уровню развития экономики»‎. При этом политик призвал «‎не доводить до использования ядерного оружия»‎.

Путин подчеркнул, что рост ВВП РФ в 2023 году составил 3,6%, что превышает среднемировые показатели. По словам политика, Россия вышла на 4-е место в мире по ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Его слова ранее подтвердила и оценка Всемирного банка, который заявил, что РФ еще в 2021 году обогнала Францию и Германию и официально стала четвертой экономикой мира по ППС.

Однако сам по себе этот показатель мало что может сказать о реальном уровне благосостояния граждан, его скорее используют для расчета ВВП на душу населения. По этому показателю Россия находится лишь на 56-м месте ($15 345), однако этого в своем выступлении Владимир Путин решил не упоминать. Для сравнения, в той же Франции ВВП на душу населения — свыше $40,6 тыс. По номинальному ВВП Россия остается на восьмом месте в мире.

Путин также отметил, что Москва в условиях санкций нарастила торговлю с Азией на 60%, а на товарооборот с «‎дружественными»‎ странами приходится 3/4 всей торговли России.

До начала войны и в первый ее год крупнейшим торговым партнером РФ оставался Евросоюз — в 2022 году товарооборот превысил €258,6 млрд ($277 млрд). Между РФ и Китаем за тот же год объем был в полтора раза меньше — $190,2 млрд. Тем не менее, общий курс Брюсселя на отказ от сотрудничества с Россией и европейские санкции привели к тому, что в 2023 году КНР затмила Евросоюз среди торговых партнеров России: товарооборот превысил $240 млрд — против оборота ЕС и РФ в том же году на уровне $93 млрд.

Общий итог ПМЭФ — Россия смогла обойти санкционные ограничения и наладить сотрудничество с развивающимися экономиками, делая ставку на БРИКС и переход в расчетах на нацвалюты. В Подмосковье построят завод по производству электромобилей, в Москве хотят производить высокоскоростные поезда, способные разгоняться до 400 км/час, а «‎Сбер»‎ представил свои AI-технологии, не уступающие Midjourney от OpenAI.

Однако, если смотреть на реальные технологические достижения страны за последние годы, то она скорее движется по инерции, за счет прорывов предыдущих лет и сохраняющегося (пока) западного опыта, накопленного в России за последние 30 лет. При этом санкционное давление, как бы его ни отрицали в Кремле, становится все более ощутимым, а доверие к институтам — как у простого населения, так и зарубежных инвесторов — падает. Военные рельсы российской экономики хороши тем, что везут быстро. Но на вопросы, как долго хватит прочности бюджета и куда эти рельсы Россию вывезут, российское руководство пока дать честного, без пропагандистского пафоса, ответа не может.