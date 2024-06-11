США разрешат украинской бригаде «Азов» использовать американское оружие для борьбы с российским вторжением и отменят давние ограничения. Об этом 10 июня объявил Государственный департамент США.

«После тщательной проверки 12-я бригада спецназа Украины «Азов» прошла проверку Лихи, проводимую Государственным департаментом США», — говорится в заявлении, полученном Washington Post.

В заявлении говорится о «законе Лихи», который запрещает США оказывать помощь иностранным военным подразделениям, подозреваемым в нарушении прав человека.

Бригада «Азов», входящая в состав Национальной гвардии Украины, стала символом сопротивления в Украине благодаря обороне металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе в первые три месяца полномасштабной войны. В итоге российские войска взяли Мариуполь в мае 2022 года, захватив в плен оставшихся «азовцев».

В сентябре 2022 года часть бойцов «Азова» оказались в Турции по соглашению об обмене пленными — Украина тогда получила 215 человек, а РФ — 55 военнослужащих и украинского политика Виктора Медведчука, близкого к президенту РФ Владимиру Путину.

Бригада вызывала споры из-за ее предполагаемой связи с ультраправыми группами, что часто упоминается российскими СМИ в медийных кампаниях против Украины и «Азова» в частности.

В 2014 году США запретили бригаде «Азов» использовать американское оружие из-за, как считалось в Вашингтоне, националистических взглядов некоторых основателей полка. С тех пор подразделение полностью вошло в состав Нацгвардии Украины и перешло под новое командование.

После заявления Госдепартамента бойцы «Азова» теперь будут иметь такой же доступ к американскому оружию, как и другие украинские подразделения.