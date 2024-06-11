Социалисты, Зеленые и Республиканцы Франции заявили, что ни в коем случае не будут заключать пакт с президентской партией в преддверии внеочередных парламентских выборов. Тем самым они похоронили план Макрона объединить усилия против крайне правых сил во главе с Марин Ле Пен.

Макрон распустил Национальное собрание 9 июня, после того как его центристский альянс потерпел сокрушительное поражение на выборах в Европейский парламент. Партия Ле Пен, напротив, рекордно усилила свои позиции. Решение распустить парламент — первое за последние 30 лет — вызвало сильное беспокойство на рынках и обрушило котировки французских компаний.

Президент оправдал свое решение тем, что хочет дать избирателям определить четкое направление развития страны. Подспудно Макрон хочет положить конец «парламентскому тупику», который существует с тех пор, как президентский альянс потерял большинство в 2022 году.

Первый тур голосования пройдет уже 30 июня. Вечером 9 июня Макрон обратился к левоцентристским партиям, таким как Социалисты и Зеленые, а также к правоцентристским Республиканцам, приглашая сформировать альянс против правых. Однако основные партии страны отклонили предложение президента.

Лидер Республиканцев Эрик Чиотти коротко отрезал: «О союзе с теми, кто так навредил Франции, не может быть и речи».

Секретарь Социалистической партии Оливье Фор призвал левых объединиться, чтобы «создать народный фронт против крайне правых», однако также отверг любое соглашение с партией президента.

Внеочередные выборы в законодательные органы могут стать поворотным моментом для президентства Эмманюэля Макрона, чей президентский срок истекает в 2027 году.

«Это будут самые важные парламентские выборы для Франции и для французов за всю историю Пятой республики», — заявил министр финансов Бруно Ле Мэр.

Стефан Сежурне, министр иностранных дел, который также возглавляет президентскую партию, заявил, что надеется «провести переговоры со всеми разумными людьми, с которыми мы можем работать, и назначить тех, кто может присоединиться к нашему проекту».

Единственная партия, которая практически не нуждается в альянсах, — это Национальное объединение Марин Ле Пен. И вероятность ее победы крайне высока. В таком случае, правые займут пост премьера и фактически получат управление внутренними делами Франции. В стране как минимум на три года сложится ситуация, когда президент и премьер будут принадлежать к противоборствующим партиям.