Министерство обороны Китая 11 июня предупредило Нидерланды о необходимости «‎сдерживать свои военно-морские и военно-воздушные сил»‎ после инцидента с опасным сближением китайских и голландских судов в Восточно-Китайском море.

По сообщению Минобороны Нидерландов, 8 июня самолеты китайских ВВС несколько раз облетели голландский фрегат, выполнявший миссию ООН по отслеживанию деятельности Северной Кореи. Кроме того, китайские вертолеты приблизились к голландскому вертолету в Восточно-Китайском море, что «создало потенциально небезопасную ситуацию», отметили в министерстве.

По данным европейского ведомства, китайские военные приблизились к судну незаконно, учитывая, что инцидент произошел в международном морском и воздушном пространстве. Китай же утверждает, что корабли Нидерландов вошли в его морское пространство.

Китайское Минобороны заявило, что «решительно осуждает отвратительный характер слов и действий голландской стороны и выразило им наши серьезные представления».

Чжан Сяоган, представитель ведомства, отметил: голландская сторона «ложно утверждала, что выполняет миссию ООН, а на деле задействовала свои силы в море и воздушном пространстве, находящемся под юрисдикцией другой страны, создавая напряженность и подрывая дружественные отношения между двумя странами».

Чжан сказал, что Китай хотел предупредить голландскую сторону, что «нарушение и провокация будут решительно пресекаться китайской стороной».

И Китай, и Япония претендуют на группу островков в Восточно-Китайском море, что уже давно является камнем преткновения в двусторонних отношениях. Обе страны неоднократно проводили морские маневры вокруг необитаемых островов, находящихся под управлением Японии. Аналогичная напряженность у Китая возникла вокруг группы островов недалеко от побережья Филиппин: Пекин также претендует на них и периодически направляет в этот район свои военные корабли.