Правительства Грузии и России активно обсуждают восстановление дипломатических отношений, утверждает телеканал Mtavari Arkhi.

Согласно источникам телеканала, уже начался процесс отбора сотрудников для грузинского посольства в Москве. Однако, представители правящей партии Грузии «Грузинская мечта» утверждают, что таких планов нет. Они заявили, что информация о возможном открытии посольства в Москве необоснованна.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией остаются напряженными с 2008 года, когда Тбилиси разорвал связи с Москвой после признания Россией «независимости» Южной Осетии и Абхазии. С тех пор интересы обеих стран представляют посольства Швейцарии.

Год назад между странами было возобновлено авиасообщение и отменен визовый режим со стороны России. Первый за четыре года рейс из Москвы в Тбилиси состоялся 19 мая 2023 года.

Однако это вызвало протесты в Тбилиси, а президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала действия Москвы провокацией. «Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — заявила она.