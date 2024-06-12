Нападение РФ на страны Балтии - Эстонию, Латвию и Литву - является наиболее вероятным сценарием, если Москва предпримет шаги против НАТО, а альянс может быть не вполне готов к затяжному конфликту. Об этом предупреждает вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в своем новом докладе.

Доклад «Готова ли НАТО к войне?» представляет собой оценку усилий альянса по укреплению обороны и сдерживания после саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

После Мадрида НАТО добилась «существенного прогресса» в области расходов на оборону и учений по коллективной обороне, а также полностью интегрировала в альянс новых членов — Финляндию и Швецию. Но, по мнению аналитиков, этого может оказаться недостаточно для сдерживания России.

«Хотя НАТО может быть готова к войне, остается открытым вопрос, готова ли она вести — и тем самым сдерживать — затяжную войну», - говорится в докладе CSIS, опубликованном во вторник. «Чтобы достичь этой цели, союзникам необходимо увеличить расходы, нарастить промышленный потенциал, устранить критические пробелы в возможностях и укрепить устойчивость».

Менее чем через месяц лидеры стран НАТО соберутся в Вашингтоне на саммит, посвященный 75-летию альянса.

«Война позволяет предположить, что в обозримом будущем оправдаются наихудшие представления о намерениях России, которыми исторически руководствовалось НАТО при планировании», — говорится в докладе CSIS.

Нападение на балтийские страны на границе с РФ, которые являются членами НАТО, остается самым «напряженным сценарием» для стратегов альянса, пытающихся предугадать планы Путина, говорится в докладе.

«Вариации этого сценария были описаны, разыграны и проанализированы в последние годы, став почти клише, но его не следует сбрасывать со счетов», — пишут авторы CSIS.

Понеся боевые потери в Украине, Россия почти полностью восстановила свои вооруженные силы до довоенного уровня благодаря национальной мобилизации и военной экономике, поддерживаемой Китаем, Ираном и Северной Кореей, говорится в докладе.

«Несколько европейских лидеров предупредили, что Россия может напасть на союзников по НАТО в течение трех, четырех, пяти или восьми лет. <…> Помимо Украины, Россия угрожает НАТО ядерным оружием и усиливает гибридные угрозы по всей Европе», — продолжает доклад.

Самым заметным достижением НАТО после Мадридского саммита стало полноправное принятие в альянс Финляндии и Швеции, долгое время сохранявших нейтралитет.

«Это стало серьезным политическим сигналом для Москвы и добавило серьезную сдерживающую силу в ряды НАТО — мы получили двух высокоэффективных членов, способных серьезно ограничить свободу маневра России в Балтийском море. Процесс полной интеграции Финляндии и Швеции в НАТО продолжается, но существенный прогресс уже достигнут», — отметили в CSIS.