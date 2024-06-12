Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в среду приветствовал недавнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к полному и немедленному прекращению огня в секторе Газа, и призвал все стороны принять необходимые меры для немедленного выполнения этого решения.

Выступая на пресс-конференции по вопросам глобального здравоохранения, Тедрос Аданом Гебрейесус затронул тяжелую ситуацию на палестинской территории, где с 7 октября прошлого года в результате израильских атак погибли более 37 200 человек.

Говоря о резолюции Совета Безопасности, принятой в понедельник, Гебрейесус призвал к немедленным действиям со всех сторон для ее выполнения и завершения страданий миллионов людей.

Он отметил, что несмотря на сообщения об увеличении поставок продовольствия в Газу, значительная часть ее населения все еще сталкивается с голодом. При этом нет доказательств того, что те, кто нуждается в продовольственной помощи больше всего, получают ее в достаточном количестве и качестве.

Гебрейесус также упомянул ухудшающуюся ситуацию на оккупированном Западном берегу, где нападения на медицинские учреждения и ограничения на передвижение препятствуют доступу к медицинским услугам.

«В большинстве районов Западного берега клиники работают только два дня в неделю, а больницы функционируют примерно на 70% своей мощности», — сказал он, подчеркнув, что расширение незаконных израильских поселений в регионе оказывает негативное влияние на доступ к медицинским услугам.