Европейская комиссия объявила в среду, что с 4 июля введет дополнительные таможенные пошлины до 38,1% на электромобили, импортируемые из Китая.

Расследование, начатое в прошлом году, предварительно заключило, что китайские аккумуляторные электромобили (BEV) получают «несправедливые субсидии», что приводит к конкурентному разрыву.

Первое предварительное решение устанавливает индивидуальные пошлины для BYD в размере 17,4%, Geely — 20%, и SAIC — 38,1%.

Другие китайские производители, которые не были выбраны для детального анализа комиссией, будут облагаться пошлиной в размере 21%. Те производители, которые отказались сотрудничать в ходе расследования, будут облагаться максимальной пошлиной в размере 38,1%.

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент по экономике и комиссар по торговле заявил, что данная мера направлена не на закрытие рынка ЕС для китайских электромобилей, а на обеспечение честной конкуренции.

В субботу Турция объявила о введении дополнительных таможенных пошлин на автомобили китайского производства с двигателями внутреннего сгорания и гибридные автомобили.

Чтобы защитить отечественную промышленность, новый тариф составит минимум $7000, или 40% от стоимости каждого импортируемого автомобиля, заявило Министерство торговли Турции, ссылаясь на цели страны в области внешней торговли.

Сообщается, что дополнительный тариф будет действовать вместе с таможенными пошлинами на некоторые товары, импортируемые из стран, не входящих в ЕС и с которыми у Турции нет соглашения о свободной торговле.

Министерство отметило, что решение о введении дополнительных пошлин было принято с учетом экономических и коммерческих изменений, а также потребностей отрасли.