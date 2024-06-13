Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на Турецко-испанском бизнес-форуме в Мадриде, где находится по случаю 8-го турецко-испанского межправительственного саммита. На форуме также присутствовал премьер-министр Испании Педро Санчес.

В своей речи Эрдоган подчеркнул, что экономические и торговые отношения между Турцией и Испанией необходимо развивать на основе принципа взаимной выгоды. Он отметил, что экономика, торговля и инвестиции будут основными темами на предстоящем межправительственном саммите, который они будут возглавлять вместе с Санчесом.

Эрдоган также отметил важную роль бизнеса в укреплении давних и прочных отношений между Турцией и Испанией.

«С 2021 года наши отношения определяются как всеобъемлющее партнерство, значительный вклад в которое внесли наши уважаемые бизнесмены. Пандемия COVID-19 и конфликты вблизи наших границ увеличили трудности, с которыми сталкивается глобальная торговля. В этих условиях солидарность и сотрудничество имеют жизненно важное значение», — сказал он.

Эрдоган выразил желание развивать экономические и торговые отношения на основе принципа win-win. Он отметил, что экономика, торговля и инвестиции будут центральными темами на межправительственном саммите.

«Торговый и инвестиционный потенциал наших отношений вдохновляет нас на достижение более высоких целей», — сказал он.

Президент также добавил: «До 2002 года наш торговый объем составлял около 2 млрд долларов, но в прошлом году он вырос почти в десять раз и достиг 19,2 млрд долларов. Таким образом, мы почти достигли нашей цели в 20 млрд долларов. Я верю, что мы сможем еще больше увеличить этот объем благодаря вашим ценным усилиям. Испания с 740 компаниями и инвестициями на сумму около 11 млрд долларов является шестой страной по объему инвестиций в Турцию».