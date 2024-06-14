Таиланд официально уведомил Россию о своем желании вступить в БРИКС. Письмо с этим намерением глава тайского МИД Марис Санджампонгса 11 июня вручил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Если заявка будет одобрена, Таиланд станет первой страной Юго-Восточной Азии, вступившей в союз. По сообщению МИД Таиланда, все текущие члены БРИКС поддержали это решение. Окончательное утверждение может произойти в октябре на запланированном саммите в Казани.

Ранее президент России Владимир Путин принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, прибывшего в Москву для участия в сессии БРИКС в рамках встречи глав МИД объединения.

«Мы приветствуем заинтересованность Турции в работе БРИКС. Мы приветствуем развитие отношений с Турцией. Все события происходят под руководством моего друга, президента Эрдогана», — заявил Путин в ходе встречи с Хаканом Фиданом в Москве.

На встрече министров иностранных дел БРИКС 10 июня Лавров отметил, что расширение организации является «подтверждением формирования многополярного миропорядка».

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южная Африка. В августе прошлого года на саммите присоединиться к блоку пригласили Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет, Иран, Аргентину и Эфиопию.