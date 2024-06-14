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Путин о создании системы безопасности в Евразии
Россия должна проработать свою систему «равной и неделимой» безопасности в Евразии, заявил президент РФ Владимир Путин
Путин о создании системы безопасности в Евразии
Президент России Владимир Путин / Photo: Reuters
14 июня 2024 г.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки системы «равной и неделимой» безопасности в Евразии. Это заявление он сделал на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

«Очевидно, мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности. Сегодня ее просто нет, ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения», — заявил Путин.

«Именно такое поручение было дано в послании Федеральному собранию. Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», - сказал президент РФ.

В марте Путин назвал «бредом» идею о намерениях России напасть на Европу и НАТО после Украины. Он отметил, что около 40% мировых военных расходов приходится на США, а на Россию - 3,5%.

«И мы что, имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред», — заявил Путин.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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