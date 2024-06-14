В пятницу представители Южной Кореи и США предупредили, что возможный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею может углубить военные связи между двумя странами, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН.

Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хонг-кюн в экстренном телефонном разговоре с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом заявил, что визит Путина не должен привести к усилению военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой, сообщает МИД Южной Кореи.

Кэмпбелл в ответ пообещал продолжить сотрудничество для борьбы с возможной региональной нестабильностью и вызовами, связанными с этой поездкой.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг отказался назвать дату или повестку возможного визита, но отметил, что право России развивать более тесные отношения с Северной Кореей не должно вызывать сомнений или страха.

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Сон Гён выпустил заявление через государственные СМИ, обвиняя Вашингтон в организации «серьезной политической провокации», направленной на очернение имиджа Северной Кореи.

По словам официальных лиц в Вашингтоне, Сеуле и Киеве, а также наблюдателей ООН и независимых экспертов, Россия использует северокорейские ракеты и артиллерийские снаряды для атак на цели в Украине.

Северная Корея и Россия отрицают сделки по оружию, но обещают углубить сотрудничество во всех сферах, включая военные отношения.