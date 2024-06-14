В Армении после некоторого затишья вновь начались уличные протесты. На этот раз их возглавляет архиепископ Баграт Галстанян, а не коалиция во главе с Кочаряном и Саргсяном, свергнутая в ходе бархатной революции 2018 года. Силы, стремящиеся свергнуть премьер-министра Никола Пашиняна, выдвинули Галстаняна на передний план.

Архиепископ Баграт Галстанян теперь ведет акции гражданского неповиновения против правительства и рассматривается как кандидат на пост премьер-министра. Галстанян, иранский армянин, имеет широкие родственные связи в Тегеране, Хорасане и Исфахане. Возможно, что после России его поддержит также и Иран, открыто выступив против Пашиняна. Этот вопрос остается открытым. Также подчеркивается, что Галстанян был связан с людьми, имеющими отношение к террористической организации АСАЛА.

Протестующие критикуют Пашиняна за его недавние заявления в пользу признания территориальной целостности Азербайджана и за передачу четырех сел Азербайджану. Критики армянского премьера считают эти решения «предательством».

Архиепископ Галстанян известен своими воинственными высказываниями. Ранее он заявил: «Реванш означает месть. Да, я хочу мести во всех смыслах. Наши молитвы должны быть посвящены священному слову «месть». В своих заявлениях Галстанян призвал к мести Азербайджану, приводя в пример события 1915 года. Он отметил, что после этих событий среди армян стало популярным имя «Вреж», что на армянском означает «месть», и предложил следовать этому примеру.

Эти протесты заслуживают самого пристального внимания. Тандем неудачников Кочарян – Саргсян был крайне непопулярен среди большей части армянского народа. Несмотря на поражение в Карабахской войне, правительство Пашиняна сумело удержаться у власти в первую очередь из-за провального экономического правления прошлых властей. В период правления Саргсяна и Кочаряна Армения экономически регрессировала и стала страной с наибольшей эмиграцией на Кавказе. За последние 30 лет население Армении не увеличилось, а сократилось. Однако в отличие от Саргсяна и Кочаряна архиепископ Галстанян воспринимается в Армении как «один из народа», что потенциально добавляет энергии продолжающимся протестам.

Пашинян хочет убрать упоминание о событиях 1915 года из новой Конституции Армении, что является беспрецедентным шагом в истории страны. Кроме того, Пашинян дистанцировался от антитурецкого армянского лобби во Франции.

Хотя шаги Пашиняна могут показаться выгодными для Турции и Азербайджана, создание мирной обстановки, признание территориальной целостности стран, открытие Зангезурского коридора и снятие границ с Турцией — это изменения, которые будут выгодны и народу Армении.

Оглядываясь на прошедшие 30 лет, стоит задаться вопросом: каких достижений добились регион и народ Армении за этот период? Добились ли они экономического прогресса? Смогли ли увеличить численность населения? Очевидно, что нет.

Из-за оккупационной политики предыдущих армянских руководителей границы с Турцией и Азербайджаном оставались закрытыми на протяжении 30 лет, что сделало Армению зависимой от Ирана и России. Армения также оказалась в стороне от крупных энергетических проектов Кавказа, таких как основной экспортный трубопровод сырой нефти Баку – Тбилиси – Джейхан (BTC) и Трансанатолийский газопровод (TANAP).

Сегодня Армения известна как одна из самых бедных стран региона. Вместо того чтобы изнурять себя в борьбе за земли, которые невозможно контролировать, лучше защищать то, что уже есть, развивать экономику и мирно сосуществовать с соседями без пограничных проблем. Сегодня Пашинян, похоже, стремится к тому же.

Однако, кажется, что военное лобби и те, кто стремится извлечь силу и власть из войны, не хотят дать шанс миру.