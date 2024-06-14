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В НАТО ответили на требования Путина
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал требование президента РФ Владимира Путина к Украине отказаться от НАТО для переговоров о мире
В НАТО ответили на требования Путина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг / Photo: Reuters
14 июня 2024 г.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, согласно которому для начала мирных переговоров украинские вооруженные силы должны покинуть территорию четырех украинских областей, а Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг подчеркнул, что не Украина должна выводить свои войска с собственной территории, а именно Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины.

«Это предложение не является добросовестным, и на самом деле означает, что РФ хочет достичь своих военных целей, рассчитывая также на значительно большую территорию, чем она смогла оккупировать до сих пор», – отметил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что это снова подтверждает стремление России контролировать Украину, что является целью Москвы с самого начала войны.

«Именно поэтому НАТО продолжает поддерживать Украину», – добавил Столтенберг.

Ранее Путин заявил, что для начала мирных переговоров украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО.

Путин также требует, чтобы права русскоязычных граждан в Украине были «в полной мере обеспечены», а все западные санкции против России были отменены.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, куда Россия не была приглашена и который РФ не признает как реальную мирную инициативу.

Турцию на саммите в Швейцарии будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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