Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, согласно которому для начала мирных переговоров украинские вооруженные силы должны покинуть территорию четырех украинских областей, а Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг подчеркнул, что не Украина должна выводить свои войска с собственной территории, а именно Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины.

«Это предложение не является добросовестным, и на самом деле означает, что РФ хочет достичь своих военных целей, рассчитывая также на значительно большую территорию, чем она смогла оккупировать до сих пор», – отметил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что это снова подтверждает стремление России контролировать Украину, что является целью Москвы с самого начала войны.

«Именно поэтому НАТО продолжает поддерживать Украину», – добавил Столтенберг.

Ранее Путин заявил, что для начала мирных переговоров украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО.

Путин также требует, чтобы права русскоязычных граждан в Украине были «в полной мере обеспечены», а все западные санкции против России были отменены.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, куда Россия не была приглашена и который РФ не признает как реальную мирную инициативу.

Турцию на саммите в Швейцарии будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан.