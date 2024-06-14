ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган о важности единства исламского мира
Турецкий лидер осудил политику геноцида Израиля в ходе встречи с президентом ОАЭ и призвал обеспечить прекращение огня в Газе
Президент Эрдоган о важности единства исламского мира
Президент Эрдоган / Others
14 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Италии встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном. Как сообщает администрация турецкого лидера, на переговорах обсуждались двусторонние отношения, региональные и международные вопросы.

«Президент Эрдоган заявил, что важно, чтобы исламский мир сплотился против политики геноцида, проводимой Израилем на палестинских территориях», — отмечается в сообщении Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

Турецкий президент подчеркнул необходимость «приложить усилия для обеспечения срочного и устойчивого прекращения огня в Газе» и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи палестинцам, сделав это «первоочередным пунктом повестки дня».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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