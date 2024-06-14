В пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис произвел перестановки в своем кабинете, чтобы усилить борьбу правительства с кризисом стоимости жизни. Тем не менее он сохранил глав МИД и Минфина, чтобы продемонстрировать преемственность политики.

Изменения были объявлены после того, как правоцентристская партия Мицотакиса показала худшие результаты, чем ожидалось, на выборах в парламент ЕС.

Мицотакис назначил Такиса Теодорикакоса министром развития и перевел Ники Керамеуса из министерства внутренних дел в министерство труда. Бывший министр обороны Никос Папанагиотопулос был назначен министром миграции, что расценивается местными аналитиками как переход к более «правой политике».

Партия Мицотакиса «Новая демократия», возглавляющая Грецию с 2019 года, заняла первое место на воскресных выборах, набрав 28,3% голосов. Однако этот результат не достиг 33 %, ожидаемых Мицотакисом, и оказался ниже 40 %, которые партия получила на национальных выборах 2023 года.

Рекордные 59 % зарегистрированных избирателей воздержались при голосовании в ЕС.

Несмотря на восстановление экономики после десятилетнего кризиса, зарплаты в Греции все еще ниже среднего уровня по Евросоюзу.

Мицотакис объяснил «протестное» голосование высокой стоимостью жизни. Он заявил, что его правительство попытается бороться со стремительно растущими ценами на продукты питания, но исключил снижение налога с продаж.

«Рост цен остается главной проблемой для греков, как показали последние опросы. Поэтому замена министра развития была корректирующим шагом, который он (Мицотакис) должен был предпринять», - сказал политический аналитик Апостолос Пистолас.

Премьер пообещал снизить и взносы работодателей на социальное страхование, чтобы стимулировать предприятия нанимать больше работников и бороться с безработицей, уровень которой снизился в последние годы, хотя и вдвое превышает средний показатель по еврозоне.

Мицотакис исключил также внеочередные выборы. Его полномочия истекут в 2027 году