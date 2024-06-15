Турецкие силы безопасности продолжают борьбу с терроризмом внутри страны и за ее пределами. Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 17 террористов на севере Ирака и Сирии.

В сообщении на официальной странице министерства в социальных сетях говорится: «Наша борьба с терроризмом продолжается эффективно и решительно. Храбрые Вооруженные силы Турции нейтрализовали 8 террористов PKK в зоне операции «Коготь-Замок» на севере Ирака, а также 9 террористов PKK/YPG в районах «Щит Ефрата» и «Источник мира» на севере Сирии».