Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил, что более 2000 заключенных предполагаемых членов банд, находившихся в различных тюрьмах страны, были переведены в Центр заключения террористов (Cecot) — «мега-тюрьму», символизирующую борьбу с бандами в Сальвадоре.

«Мы перевели более 2000 членов банд из тюрем Изалько (на западе), Сьюдад-Барриос (на востоке) и Сан-Висенте (на юго-востоке) в Cecot», - написал президент в X.

Cecot, открытая в начале 2022 года, имеет вместимость на 40000 заключенных. Сальвадорское правительство утверждает, что это «самая большая тюрьма в Америке». Согласно официальным данным, до февраля этого года в тюрьме содержались 12500 членов банд Мара Сальватруча (MS-13) и Баррио 18, арестованных в рамках режима чрезвычайного положения, который подвергается критике со стороны правозащитных организаций.

Чрезвычайное положение, в рамках которого было задержано более 80000 предполагаемых членов банд, было введено Конгрессом по просьбе Букеле в ответ на эскалацию насилия, унесшей жизни 87 человек с 25 по 27 марта 2022 года.

В видеоролике, размещенном Букеле в сети X, можно увидеть, как члены банд, одетые в белые шорты и босиком, бегут в Cecot под сильной охраной полиции и стражей Генерального управления пенитенциарных учреждений.

«Там они будут расплачиваться за преступления, совершенные против нашего народа; без связи с внешним миром, без возможности выйти на свободу или отдавать приказы из тюрьмы», - заявил президент Букеле.

Cecot была построена в Теколюке, в 74 км к юго-востоку от Сан-Сальвадора, и занимает 166 гектаров, из которых на 23 гектарах были построены восемь павильонов с 19 сторожевыми башнями.

Среди семи колец безопасности тюрьмы имеется бетонная стена высотой 11 метров и длиной 2,1 км, увенчанная электрифицированными проводами. Также установлены устройства для блокировки связи с внешним миром. Заключенные, которых охраняют 250 полицейских и 600 солдат, спят на кроватях из стальных листов, без матрасов и подушек.